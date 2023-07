Hamilton vor Verstappen im Ungarn-Abschlusstraining

Rekordsieger Lewis Hamilton ist im Abschlusstraining vor dem Großen Preis von Ungarn die schnellste Runde gelungen.

Budapest

Der Mercedes-Pilot, der schon achtmal in Budapest gewonnen hat, verwies Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen auf Platz zwei. Dritter wurde Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez vor Nico Hülkenberg im Haas.

Die Zeiten sind jedoch nur bedingt aussagekräftig, weil die Teams mit sehr unterschiedlichen Reifenstrategien unterwegs waren. Hersteller Pirelli stellt allen Rennställen an diesem Wochenende zwei Reifensätze weniger zur Verfügung. In der Qualifikation am Samstagnachmittag (16.00 Uhr/Sky) wird im Rahmen eines Testversuchs vorgeschrieben, welche Gummimischungen die Fahrer in den verschiedenen Abschnitten nutzen dürfen. Dies soll zur Nachhaltigkeit der Rennserie beitragen.

Vor dem elften Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und kostenfrei bei skysport.de) führt Verstappen die Gesamtwertung mit sattem Vorsprung vor Pérez an. Der Doppel-Weltmeister hat zuletzt sechs Rennen in Serie gewonnen.