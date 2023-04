Gute WM-Aussichten: Melanie Leupolz gibt als Mutter Comeback

Mittelfeldspielerin Melanie Leupolz hat ein halbes Jahr nach der Geburt ihres Sohnes ihr Comeback im deutschen Fußball-Nationalteam - und jetzt gute Aussichten auf eine WM-Nominierung. Die 28-Jährige vom FC Chelsea wurde am Dienstagabend in Nürnberg gegen Brasilien (1:2) in der 64. Minute eingewechselt - nach ihrem Nasenbeinbruch noch mit Maske. Sie ist erst die dritte Mutter im Kreis der Nationalspielerinnen.

11. April 2023 - 21:00 Uhr | dpa

Svenja Huth (l) und Dzsenifer Marozsan aus Deutschland gehen nach dem Abpfiff über den Rasen. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild