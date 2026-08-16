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Gose und Werner gewinnen Silber und Bronze bei EM in Paris

Isabel Gose beendet ihre auch zuvor schon starke EM mit Silber. Eine Teamkollegin macht das starke deutsche Ergebnis im Becken perfekt.
dpa |
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Isabel Gose hat sich in Paris in guter Form präsentiert. (Archivbild)
Isabel Gose hat sich in Paris in guter Form präsentiert. (Archivbild) © Emma Da Silva/AP/dpa

Isabel Gose hat EM-Silber über 400 Meter Freistil gewonnen. Die 24-Jährige schlug in Paris nach 4:02,41 Minuten genau 1,07 Sekunden hinter der überragenden Italienerin Simona Quadarella an, die erst auf der letzten Bahn an Gose vorbeizog. Dritte wurde Goses Teamkollegin Maya Werner, die 2,39 Sekunden langsamer war als die Siegerin. Damit gab es über alle drei langen Freistil-Strecken 400, 800 und 1500 Meter den gleichen Zieleinlauf.

Mit ihrer Zeit schwamm Gose nah an ihren deutschen Rekord heran. Sie holte nach zweimal Silber über die noch längeren Freistilstrecken am letzten Wettkampftag in der französischen Hauptstadt nun ein drittes Silber. Im Freiwasser hatte Gose zudem Gold im Knockout Sprint und mit der Mixed-Staffel gewonnen. Ihre 21 Jahre alte Teamkollegin Werner nimmt insgesamt dreimal Bronze aus Paris mit.

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