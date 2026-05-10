Goalie-Rückkehr: ERC Ingolstadt holt Final-MVP Stettmer

Im Finale mit Berlin ist er der wichtigste Mann und feiert den dritten Meistertitel nacheinander. Dennoch wechselt Goalie Stettmer den Verein - und kommt "nach Hause", wie er sagt.

Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt hat sich mit einem deutschen Meister und sogar Final-MVP verstärkt. Torhüter Jonas Stettmer wechselt von den Eisbären Berlin nach Oberbayern und kehrt damit zu jenem Team in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurück, bei dem er im Nachwuchs ausgebildet wurde. "Er gehört mittlerweile zweifellos zu den besten deutschen Torhütern", sagte Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan über den 24-Jährigen.

Dass der Goalie Berlin nach drei Jahren und drei Meistertiteln verlässt, war in der Hauptstadt bereits jüngst bekannt geworden. Dabei hatte er in den Playoffs und den erfolgreichen Endspielen gegen die Adler Mannheim noch überragt und war zum wertvollsten Spieler (MVP) des Finales gewählt worden.

Wechsel nach Ingolstadt "wie nach Hause kommen"

Trotz anderer Angebote entschied er sich für den ERC. "Jetzt wieder nach Ingolstadt zurückzukommen fühlt sich für mich wie nach Hause kommen an. Ich habe acht Jahre hier verbracht", schilderte Stettmer in einer Mitteilung.