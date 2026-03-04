Gigantenduell perfekt Roth: Dreifach-Weltmeister Lange dabei

Auch Patrick Lange tritt beim Klassiker in Roth an. Es kommt damit zum packenden Duell mit Norwegens Triathlon-Star Kristian Blummenfelt. Und Lange macht schon mal eine Ansage.

Patrick Lange will in Roth auch die 2:30-Stunden-Marke beim Laufen knacken. (Archivbild)

Roth

Das Gigantenduell der ehemaligen Triathlon-Weltmeister in Roth ist perfekt. Der dreimalige Hawaii-Champion Patrick Lange wird am 5. Juli antreten und allen voran gegen Norwegens Ausnahme-Triathlet Kristian Blummenfelt um den Sieg und womögliche eine Weltbestzeit kämpfen.

"Ich will Roth prägen", kündigte Lange an: "Mein Traum ist ein Marathon unter 2:30 und am Ende ganz oben zu stehen. Und wenn ich meinen perfekten Tag erwische, reden wir über eine sehr schnelle Gesamtzeit."

Lange kratzte schon an der magischen Marathon-Marke

2024 hatte Magnus Ditlev bei der Challenge Roth die Weltbestzeit aufgestellt. Der Däne hatte für die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen 7:23:24 Stunden benötigt.

Generell ist das Rennen für Rekordzeiten bekannt, in diesem Jahr gilt allerdings auf dem Rad bei den Profis eine Abstandsregel von 20 statt 12 Metern, was auch auf die Zeiten Einfluss haben könnte.

Lange gewann 2021 den Langstrecken-Klassiker, 2024 bei seiner bis dato letzten Teilnahme hatte er verletzt aussteigen müssen. Der 39 Jahre alte Hesse aus Bad Wildungen gilt als absoluter Top-Läufer.

2023 hatte er in Roth für den Marathon 2:30:27 Stunden benötigt. 2017, 2018 und 2024 triumphierte Lange bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Hawaii. Blummenfelt, 32 Jahre alter Olympiasieger von Tokio, hatte seinen Ironman-WM-Titel 2022 in St. George gewonnen.