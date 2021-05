Georgier Bassilaschwili folgt Struff ins Münchner ATP-Finale

Der deutsche Tennis-Profi Jan-Lennard Struff kämpft gegen Nikolos Bassilaschwili um seinen ersten Titel auf der ATP-Tour. Beim Sandplatzevent in München gewann der Georgier am Samstag sein Halbfinale gegen den an Nummer zwei gesetzten Norweger Casper Ruud überraschend deutlich mit 6:1, 6:2 und folgte Struff damit in das für Sonntag geplante Endspiel. Der deutsche Davis-Cup-Akteur hatte zuvor Ilja Iwaschka aus Belarus mit 6:4, 6:1 bezwungen. Vor gut einem Monat standen sich Struff und Bassilaschwili schon beim ATP-Turnier in Cagliari gegenüber; auf Sardinien setzte sich der Georgier durch.

01. Mai 2021 - 17:10 Uhr | dpa

Nikolos Bassilaschwili beim Halbfinalmatch gegen Casper Ruud. © Sven Hoppe/dpa

München © dpa-infocom, dpa:210501-99-430246/2