Generalprobe in München: Deutschlands Basketballer haben große Träume

Das Basketball-Nationalteam startet kommende Woche in die Europameisterschaft. Im Audi Dome bestreiten Dennis Schröder und Co. ihren letzten Test - gegen Slowenien um Superstar Luka Doncic.

München - Es ist schon eine ganze Weile her, dass sich die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zuletzt in München die Ehre gegeben hat. 2011 schaute sie mal für ein Freundschaftsspiel gegen Mazedonien (70:68) vorbei.

Davor muss man bis ins alte Jahrtausend zurückblättern, bis zum 4. Juli 1993. Da schlug die DBB-Truppe auf denkbar dramatische Weise Russland mit 71:70. Gold im Finale der Europameisterschaft, eine Sternstunde der Verbandsgeschichte!

An diesem Sonntag kehrt die aktuelle Auswahl mal wieder nach München zurück. Zu einem Testspiel gegen Slowenien (15 Uhr, Audi Dome) - aber gleich was für einem.

Den Deutschen ist bei der Heim-EM durchaus was zuzutrauen

Zum einen ist es nicht irgendein Ländervergleich, sondern die ultimative Generalprobe für die anstehende Europameisterschaft. Der Kontinental-Wettbewerb, heuer wohl so stark besetzt wie noch nie, beginnt bereits in der nächsten Woche am Donnerstag. Gespielt wird in Deutschland (Köln und Berlin), Georgien, Italien und Tschechien.

Den Deutschen ist bei der Heim-EM durchaus was zuzutrauen: Zahlreiche Stars aus NBA und der Euro League haben zugesagt. Darunter auch Aufbauspieler Dennis Schröder, der mal für Superstar LeBron James bei den Los Angeles Lakers die Fäden zog und als bester Deutscher nach Dirk Nowitzki galt. Nur: Zuletzt musste der neue Leitwolf pausieren - umgeschnackelt. Gegen Schweden am Donnerstagabend konnte er zumindest schon wieder dabei sein. "Er muss schon am Start sein", sagt Nowitzki. Die Legende muss es wissen - sie führte Deutschland 2005 zu Silber, eine Sternstunde wie 1993.

Generell ist Bundestrainer Gordon Herbert in der bisherigen Vorbereitung nicht vom Glück verfolg. Zahlreiche Schlüsselspieler mussten aussetzen oder ihre Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen ganz zurückziehen. Auch der neue Star des FC Bayern, Isaac Bonga, gehört zur letzten Kategorie. Aktuell sind vom deutschen Vizemeister nur Nick Weiler-Babb und Andreas Obst im Aufgebot. Ganz gefunden hat sich das Team noch nicht: Zuletzt gab es im Supercup eine Packung von Serbien (56:83). Schröder: "Das war natürlich nicht das Resultat, das wir uns gewünscht haben. Aber wir träumen weiterhin von einem anderen Pokal." Den für den EM-Champion.

Feinschliff holen im Audi Dome

Im Audi Dome geht es nun, das macht das Spiel speziell, für den DBB darum, sich den Feinschliff für die EM zu holen. Die Generalprobe (gleichzeitig ein WM-Quali-Spiel) kann als GPS-Peiler herhalten, wo denn die Deutschen zu verorten sind. Denn Slowenien ist am 6. September Gegner in Gruppe B und gehört als Sieger 2017 zu den Titelanwärtern bei der EM. Der Grund für die Hoffnungen des kleinen südöstlichen Nachbarstaates Österreichs ist offensichtlich: Luka Doncic.

Sloweniens Signalgeber ist sowas wie der Nachfolger Nowitzkis als Attraktion bei den Dallas Mavericks. Der 23-Jährige ist für einen Guard groß und wuchtig und auch wegen seines Spielverständnisses kaum aufzuhalten, wenn es ums Punkten geht. Bei aller Qualität der Euro-League-Spiele des FC Bayern: Solche Stars wie am Sonntag bekommen die Fans im Audi Dome nur in Ausnahmefällen zu sehen.