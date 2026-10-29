Henry Maske meldet sich im Fernsehen zurück. Der frühere Champion im Halbschwergewicht begleitet einen deutschen WM-Kampf im Schwergewicht, für den bereits Zehntausende Tickets verkauft sind. Dabei zieht er Parallelen zu seiner eigenen Zeit im Ring.

Henry Maske (62) wird Experte beim Streamingdienst DAZN, wie der Sender der Nachrichtenagentur spot on news auf Nachfrage bestätigt. Der frühere Weltmeister im Halbschwergewicht wird dort die nächste Titelverteidigung von Agit Kabayel (34) analysieren. Der deutsche Schwergewichts-Weltmeister bekommt es mit dem Albaner Nelson Hysa (42) zu tun.

Mehr als 40.000 Karten verkauft

Gekämpft wird am 28. November in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. , sind bereits mehr als 40.000 Karten verkauft. Zuletzt hatte Kabayel im Januar in Oberhausen Damian Knyba (30) in der dritten Runde durch technischen K.o. besiegt und damit den Interims-WM-Titel der WBC verteidigt.

Maske misst dem Abend in Düsseldorf eine Bedeutung weit über den Sport hinaus bei. "Es geht um ein wirklich großes Event. Wir sprechen hier über einen WM-Kampf im Schwergewicht. Ich finde, das ist erneut ein großer Traum für den deutschen Boxsport. Aber auch für unser Land ist das eine wunderbare Geschichte", sagte er der "Sport Bild".

17,59 Millionen sahen seinen Rückkampf

Neu ist die Arbeit am Mikrofon für Maske nicht. Nach seiner aktiven Laufbahn war er bereits für die ARD als Fernsehexperte im Einsatz. Im Ring hatte er 31 seiner 32 Kämpfe gewonnen.

Gemeinsam mit Schwergewichtler Axel Schulz (57) verkörpert Maske den riesigen Box-Boom, der das deutsche Fernsehen in den 1990er-Jahren erfasste. Bei seinen WM-Kämpfen saßen bei RTL regelmäßig mehr als zehn Millionen Menschen vor den Bildschirmen. Den Höchstwert erzielte er 1995 im zweiten Duell mit dem inzwischen verstorbenen Graciano Rocchigiani (1963-2018): 17,59 Millionen schalteten ein. Kaum weniger waren es bei seinem Abschied 1996 gegen Virgil Hill (62), den 17,52 Millionen verfolgten. Übertroffen wurde Maske in jener Zeit nur von Schulz, dessen Kampf gegen Frans Botha (58) im Jahr 1995 auf 18,03 Millionen Zuschauer kam.

"Das tut jetzt auch Agit"

Den damaligen Erfolg führt Maske vor allem auf den Einsatz seiner Generation zurück. Genau diese Haltung erkennt er nun bei Kabayel wieder. "Wir hatten damals einen starken Kreis an Boxern, die einfach ihre Leistung gebracht haben und so in die Weltspitze vorgestoßen sind. Die breite Öffentlichkeit schaut dorthin, wo sie das Gefühl hat, dass sich Menschen richtig reinknien. Das haben wir getan. Und das tut jetzt auch Agit."