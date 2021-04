Zweitliga-Heimspiel des 1. FC Nürnberg gegen Kiel abgesetzt

Der 1. FC Nürnberg hat am kommenden Wochenende spielfrei. Die für Samstag angesetzte Zweitliga-Partie von Holstein Kiel bei den Franken ist am Montag wegen der Corona-Zwangspause der Schleswig-Holsteiner abgesetzt worden. Auch das drei Tage zuvor terminierte Punktspiel der Kieler gegen Hannover 96 findet nicht statt. Das teilte die Deutsche Fußball Liga am Montagabend mit.

12. April 2021 - 20:34 Uhr | dpa

Eine Reihe von Fußbällen auf dem Rasen. © Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild