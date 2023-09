Zweitliga-Frankenderby zwischen Nürnberg und Fürth endet 1:1

In einem emotionalen Frankenderby haben sich der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth unentschieden getrennt. Das 271. Duell der beiden Erzrivalen endete am Freitagabend mit einem 1:1 (1:1), das beiden Teams in der 2. Fußball-Bundesliga nicht entscheidend weiterhilft. Verteidiger Damian Michalski hatte die Fürther schon in der 8. Minute per Kopf in Führung gebracht. Can Uzun glich per Foulelfmeter in der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus.

15. September 2023 - 20:32 Uhr | dpa

Nürnbergs Benjamin Goller (r) und Fürths Maximilian Dietz in Aktion. © Daniel Löb/dpa