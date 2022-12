Zweimal Pululu: Greuther Fürth gewinnt mit 4:2

Angeführt von Afimico Pululu hat die SpVgg Greuther Fürth ihren ersten Test in der Winter-Vorbereitung gewonnen. Der Fußball-Zweitligist von Trainer Alexander Zorniger besiegte am Freitag nach einer torreichen zweiten Hälfte den Bayernligisten ATSV Erlangen mit 4:2 (1:0). Vor 230 Zuschauern erzielte Dickson Abiama in der 25. Minute die Führung für die Franken. Nach dem Wechsel trafen zweimal Pululu (57., 79./Foulelfmeter) und Kapitän Branimir Hrgota (75.) für den Profiverein. Für die Erlanger waren Patrick Görtler (73.) und Tugkan Sarac (81.) erfolgreich.

09. Dezember 2022 - 20:20 Uhr | dpa

Fürths Trainer Alexander Zorniger ist vor dem Spiel im Stadion. © Swen Pförtner/dpa/Archivbild