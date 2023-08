Zwei Uzun-Tore: 17-Jähriger belohnt Nürnbergs Aufholjagd

Am Tag der Elfmeter im Max-Morlock-Stadion hat der 17-jährige Can Uzun den 1. FC Nürnberg mit seinen ersten zwei Profitoren vor einem totalen Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga bewahrt. Der abgezockte Mittelfeldspieler traf am Sonntag beim 2:2 (0:2) gegen Hannover 96 erst aus dem Spiel heraus (66. Minute) und dann in der Nachspielzeit nervenstark vom Elfmeterpunkt nach einem Foul an Daichi Hayashi.

06. August 2023 - 15:54 Uhr | dpa

1. Fc Nürnberg © Daniel Karmann/dpa