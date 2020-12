Würzburger Kickers zwei Spiele ohne gesperrten Ewerton

Abwehrspieler Ewerton von Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers ist nach seiner Roten Karte im Spiel gegen den SV Sandhausen für zwei Spiele gesperrt worden.

Würzburg

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, bestrafte das Sportgericht den 31-Jährigen wegen "rohen Spiels gegen den Gegner". Ewerton hatte am Wochenende beim 2:3 des Tabellenletzten gegen den SV Sandhausen in der Schlussphase Dennis Diekmeier gefoult. Die Würzburger stimmten dem Urteil laut DFB zu, das Urteil sei damit rechtskräftig.