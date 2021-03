Würzburger Kickers verpassen weiteren Favoritensturz: 0:3

Eine Woche nach dem umjubelten Heimsieg gegen den Hamburger SV haben die Würzburger Kickers den nächsten Favoritensturz klar verpasst. Der Tabellenletzte unterlag am Samstag beim neuen Spitzenreiter VfL Bochum mit 0:3 (0:1). Den Heimsieg für die Bochumer machten mit ihren Toren Robert Zulj (21. Minute), Danny Blum (62.) und Gerrit Holtmann (81.) perfekt. Die weiterhin auswärtsschwachen Kickers liegen fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz zurück. Auf Nichtabstiegsrang 15 sind es sogar sieben Zähler.

Bochum

Die Bochumer rehabilitierten sich für das 0:1 am vergangenen Wochenende bei Erzgebirge Aue dank starker Effizienz gegen erneut engagierte Würzburger. Dem 1:0 ging ein schwerer Abwehrpatzer der Franken voraus. Daniel Hägele konnte den Ball nicht klären, was aber auch am Platz lag, der Ball sprang unglücklich auf.

Als die Gäste nach der Pause deutlich stärker wurden, schloss Blum einen Konter Bochums konsequent ab. Er traf aus spitzem Winkel. Zuvor hatte der eingewechselte David Kopacz eine gute Ausgleichschance. Seinen Schuss aus 16 Metern konnte VfL-Schlussmann Manuel Riemann abwehren (47.). Die Kickers mussten sich danach in die bereits elfte Auswärtsniederlage im zwölften Spiel fügen. Knapp zehn Minuten vor dem Ende wurschtelte sich Holtmann bei einem Sololauf zur Entscheidung an Würzburgs Keeper Henrik Bonmann vorbei.

