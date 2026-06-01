Würzburger Kickers streben Drittliga-Aufstieg an

Die Würzburger Kickers wollen den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga perfekt machen. Die Ausgangslage dafür ist top.

Würzburg

Die Würzburger Kickers greifen am Montag (18.30 Uhr/Magenta Sport) nach dem Aufstieg in die 3. Fußball-Liga. Nach dem 1:0-Sieg bei Lok Leipzig ist die Ausgangslage für die Unterfranken bestens. Man wolle sich nicht auf dem Hinspiel-Sieg ausruhen und auch im Rückspiel gewinnen, sagte Trainer Michael Schiele.

Geht man nach der Statistik, dann sind die Chancen top. Bislang ist es noch keiner Mannschaft in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga gelungen, eine Heimniederlage im Hinspiel in der folgenden Auswärtsbegegnung noch zu drehen.