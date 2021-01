Würzburger Kickers leihen Freiburger Stürmer Pieringer aus

Würzburg

Die Würzburger Kickers haben in der Offensive nochmal nachgelegt und Marvin Pieringer vom SC Freiburg ausgeliehen. Wie der Tabellenletzte der 2. Fußball-Bundesliga mitteilte, kommt der 21 Jahre alte Stürmer bis zum Saisonende vom Erstligisten aus dem Breisgau. Pieringer hat in der laufenden Spielzeit für die U23 der Freiburger in der Regionalliga Südwest in 14 Spielen zwölf Tore erzielt. Zudem zählte er zuletzt zum Bundesligakader von Coach Christian Streich. Pieringer ist nach Rolf Feltscher (Los Angeles Galaxy) und Stefan Maierhofer (Admira Wacker) der dritte Neue der Unterfranken in diesem Winter.