Würzburger Kickers im Duell mit Schiele: "Riesenchance"

Die Würzburger Kickers wollen beim brisanten Wiedersehen mit Aufstiegscoach Michael Schiele ihren zweiten Saisonsieg holen. "Wir haben ein Heimspiel, wir haben alle Möglichkeiten", sagte Trainer Bernhard Trares vor dem Duell in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen. "Es ist eine Riesenchance für uns, im Heimspiel Anschluss an die Konkurrenz zu finden."

04. Dezember 2020 - 17:19 Uhr | dpa

Sandhausens Trainer Michael Schiele. © Uwe Anspach/dpa