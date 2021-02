Würzburger Kickers freuen sich: "Ich denke, wir sind dran"

Zweitliga-Schlusslicht Würzburger Kickers fühlt sich bereit für eine dicke Überraschung gegen den großen Aufstiegsfavoriten Hamburger SV. "Ich denke, wir sind jetzt einfach dran, auch solche Spiele mal wieder zu gewinnen. Wir sind dran, habe ich das Gefühl", sagte Trainer Bernhard Trares vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Die Hamburger gingen als Tabellenerster in den 22. Spieltag. "Wir brauchen großes Vertrauen in unsere Stärken. Wir müssen es schaffen, dass Hamburg sich nicht wohlfühlt", sagte Neuzugang Rajiv van La Parra.

19. Februar 2021 - 17:19 Uhr | dpa

Der Würzburger Trainer Bernhard Trares. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild