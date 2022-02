Würzburger Kickers beurlauben Trainer Schwarz

Würzburg

Die Würzburger Kickers haben sich von Trainer Danny Schwarz getrennt. Wie der Tabellenletzte der 3. Fußball-Liga am Donnerstag mitteilte, übernimmt Nachwuchsleiter Ralf Santelli ab sofort das Training. Der 53-Jährige bleibt vorerst bis zum Saisonende Cheftrainer. Santelli sitzt im Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr) gegen den MSV Duisburg erstmals auf der Bank. Die Würzburger sind seit elf Spielen sieglos. Danny Schwarz (46) war neun Jahre lang für den FC Bayern München im Nachwuchsbereich tätig gewesen. Mitte Oktober hatte er in Würzburg nach einem schlechten Saisonstart Coach Torsten Ziegner abgelöst.