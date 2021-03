Würzburg will wieder gegen Hannover überraschen

Zweitliga-Schlusslicht Würzburger Kickers will im Auswärtsspiel gegen Hannover 96 an die Partie der Hinrunde anknüpfen. Das 2:1 am achten Spieltag soll den Franken Mut für die Aufgabe am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) machen. "Wir haben das Spiel von damals natürlich noch im Kopf. Davon können wir uns aber jetzt nichts mehr kaufen. Es ist eine neue Aufgabe und wir werden dorthin fahren, um unser bestes Spiel zu machen", sagte Trainer Bernhard Trares. Ridge Munsy und David Kopacz erzielten damals die Tore.

12. März 2021 - 17:10 Uhr | dpa

Der Würzburger Trainer Bernhard Trares. © Timm Schamberger/dpa/Archivbild