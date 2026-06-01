Würzburg steigt auf – Lok Leipzig verliert erneut Relegation

In der Relegation um den Drittliga-Aufstieg setzt sich Würzburg durch – ohne selbst Meister geworden zu sein. Lok Leipzig hingegen macht ein unrühmliches Triple perfekt.

Würzburg

Die Würzburger Kickers haben nach vier Jahren die Rückkehr in den deutschen Profifußball geschafft und die Relegation gegen Lok Leipzig gewonnen. Die Franken von Trainer Michael Schiele gewannen am Abend vor heimischem Publikum mit 2:1 (1:0) und schafften nach dem 1:0-Sieg in Leipzig in der Vorwoche den Aufstieg in die dritte Liga.

"Super, überragend, wir haben es super gezogen und absolut verdient. Ganz bitter für Leipzig, es tut mir leid. Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr direkt hochgehen", meinte Kickers-Trainer Michael Schiele und fügte bei MagentaSport an: "Ich mache den Party-Befehl, die Jungs wollen feiern, die Stadt abreißen, die ganze Woche, solange es geht."

Unrühmliches Triple für Lok

Für die Sachsen ist das Scheitern ein besonders bitteres, denn es ist nicht das erste Mal. Bereits 2020 und vor einem Jahr war der legitime Nachfolger des ersten deutschen Fußball-Meisters VfB Leipzig in seiner Regionalliga-Staffel Meister geworden, um im Anschluss die Relegation gegen Verl und Havelse zu verlieren. Das Modell mit nur vier Aufsteigern aus fünf Regionalligen ist in höchstem Maße umstritten.

Würzburg hingegen darf sich nach den Toren von Top-Stürmer Jermain Nischalke (30. Minute) und Cherif Cisse (72.) auf eine Rückkehr in Liga drei und attraktive Gegner wie Hansa Rostock oder Fortuna Düsseldorf freuen.

Die Kickers hatten die Regionalliga Bayern zwar nur auf Platz zwei beendet, profitierten aber von einem Aufstiegsverzicht des 1. FC Nürnberg II. Der zwischenzeitliche Ausgleich von Leipzigs Djamal Ziane (71.) verpuffte quasi mit dem Gegenangriff, der Würzburg vor 10.717 Zuschauern erneut die Führung brachte.

Wieder Aufstieg mit Schiele

Trainer Schiele hatte den Verein zwischen 2017 und 2020 schon einmal betreut und die Würzburger damals sogar in die 2. Bundesliga geführt. In diesem Frühjahr kehrte er an den Dallenberg zurück - und schaffte direkt wieder den Aufstieg. Leipzig war mit rund 2.000 Fans angereist und brachte damit mehr Gästeanhänger nach Würzburg als alle bayerischen Regionalligisten in der abgelaufenen Saison gemeinsam.

Würzburgs Bonga hatte mehrere Abschlüsse. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mit Blick auf die dritte Regionalliga-Meisterschaft ohne automatischen Aufstieg entrollten die Lok-Fans schon vor dem Anpfiff ein Transparent, auf dem geschrieben stand: "Die Würfel längst gefallen - doch kämpft bis zum Schluss". Leipzig hielt im Rückspiel ordentlich mit und erspielte sich vereinzelt Chancen, doch zur großen Wende kam es nicht mehr. In der Verlängerung ging ein Ball von der Lattenunterkante noch fast über die Torlinie. Der Schiedsrichter ließ jedoch weiterspielen.

"Der Ball ist ein halber Meter hinter der Linie, das Schicksal trifft uns brutal, mir tut es unendlich leid für den Verein", sagte Lok-Trainer Jochen Seitz. Zu den mitgereisten Fans meinte er: "Wir haben alles in die Waagschale geworfen. Riesenkompliment an die Fans, sie haben uns unglaublich unterstützt und gesehen, dass wir alles auf dem Platz gelassen haben."