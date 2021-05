Würzburg bestätigt Rückkehr von Santelli in NLZ

Nach seiner Aushilfstätigkeit als Chefcoach bei den Würzburger Kickers kehrt Ralf Santelli wie erwartet zurück in das Nachwuchsleistungszentrum. Das bestätigten die Unterfranken, nachdem der Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga besiegelt worden war. Der 52-Jährige wird zur neuen Saison Leiter des NLZ, wo er in den vergangenen beiden Spielzeiten schon Chefcoach des Kickers-Nachwuchs war. Jüngst hatte er als Interimstrainer die Würzburger Profis betreut, den Abstieg in die 3. Liga aber nicht verhindern können.

16. Mai 2021 - 10:50 Uhr | dpa

Ralf Santelli gestikuliert am Spielfeldrand. © Nicolas Armer/dpa/Archiv