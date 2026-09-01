Woltemade wechselt auf Leihbasis zu Juventus Turin

Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade spielt künftig für Juventus Turin. Ein Jahr nach seinem Mega-Transfer wird der Stürmer von Newcastle nach Italien verliehen.

Nach einem durchwachsenen Jahr in England zieht Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade nach Italien weiter. Der 24-Jährige wird von Newcastle United bis zum kommenden Sommer an Juventus Turin verliehen. Der Leihvertrag läuft bis zum 30. Juni 2027, wie die Italiener mitteilten. Laut Medienberichten soll Juve eine Leihgebühr von vier bis fünf Millionen Euro zahlen. Eine Kaufoption gibt es dem Vernehmen nach nicht.

Vertrag bei Newcastle bis Mitte 2031

Der damals auch vom FC Bayern umworbene Woltemade war im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von rund 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Newcastle gewechselt. Er steht dort noch bis 2031 unter Vertrag.

Nach einem vielversprechenden Start in der Premier League wurde der WM-Teilnehmer in der vorigen Saison vom damaligen Newcastle-Trainer Eddie Howe zunehmend weniger eingesetzt. Auch unter dem neuen Coach Matthias Jaissle hat der 1,98 Meter große Hüne nach zwei Liga-Spieltagen nun erst 19 Minuten auf dem Platz gestanden.