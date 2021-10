"Wollen Erster werden": Leverkusen in Sevilla gefordert

Es geht Schlag auf Schlag für Bayer Leverkusen. Innerhalb einer Woche steht zunächst die Europa League in Sevilla an, dann das Derby in der Liga in Köln und nächste Woche das Pokalspiel gegen den KSC.

21. Oktober 2021 - 07:15 Uhr | dpa

Ist mit Leverkusen in Sevilla gefordert: Bayer-Coach Gerardo Seoane. © Tom Weller/dpa