Wolfsburg und "das teuflische Virus"

Fünf Spieler des VfL Wolfsburg mussten kurzfristig in Quarantäne. Trotzdem gewann die Mannschaft gegen den VfB Stuttgart mit 1:0. Die eine Frage ist: Was macht dieses Team so widerstandsfähig? Die andere: Warum fand das Spiel überhaupt statt?

21. Dezember 2020 - 05:04 Uhr | Von Sebastian Stiekel, dpa

Der Ball landet nach dem Freistoß von Wolfsburgs Josip Brekalo im Tor. © Swen Pförtner/dpa