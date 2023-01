Wolfsburg siegt 4:0 beim FC Augsburg

Mit Neuzugang David Colina in der Startelf hat der FC Augsburg ein Testspiel gegen den VfL Wolfsburg verloren. Im Rahmen von zwei Partien an einem Nachmittag mussten sich die Schwaben um den am Samstag verpflichteten kroatischen U21-Nationalspieler zu Hause mit 0:4 (0:2) geschlagen geben. Ridle Baku (2), Lukas Ambros und Felix Nmecha erzielten die Tore für den niedersächsischen Fußball-Bundesligisten.

14. Januar 2023 - 15:05 Uhr | dpa

Wolfsburgs Ridle Baku (r) freut sich mit Wolfsburgs Paulo Otavio Rosa Silva. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild