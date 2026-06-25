WM-Reporter unterwegs in New York: Zwischen NY-Stachus und gefährlichen Wegen

Die DFB-Reporter Maximilian Koch und Patrick Strasser sind für die AZ beim DFB. In ihrem WM-Tagebuch erzählen sie von ihren Erlebnissen rund um das Turnier.

Zwischen NY-Stachus und gefährlichen Wegen

Planung und Logistik sind bei dieser Mammut-WM die halbe Miete. Im wahrsten Sinne des Wortes – um kostengünstiger unterzukommen in den Austragungsorten. Für die Tage rund um das dritte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Ecuador in New York New Jersey habe ich mich in einem Hotel der Gruppe "Super 8 by Wyndham" eingebucht. Für einen noch - einigermaßen – vernünftigen und daher akzeptablen Preis. Trotz der WM. Trotz des Faktors New York. Keine Überraschung, aber erwähnenswert: Die Mieten und Immobilienpreise in New York City sind extrem hoch, in Manhattan beträgt die durchschnittliche Miete für eine 40-m²-Wohnung $3.300 bis $4.100 pro Monat (also 2.900 € bis 3.600 €) – es sind meist Studios, also Einzimmerapartments.

Da ich schon drei Mal das Vergnügen hatte, die Stadt, die niemals schläft, besuchen zu dürfen, habe ich auf den ganzen "hustle and bustle" in Manhattan verzichtet – denn da geht's ja bekanntermaßen zu wie am Stachus. Und in New Jersey, auf der anderen Seite des Hudson River und jenseits des Hackensack River (ja, der heißt so!), sind Mieten und Hotelzimmer weitaus günstiger als Downtown NYC.

"Illegal" zu Fuß zum Stadion zu gehen

Mein erster Vorteil: Das Hotel liegt lediglich 14 Meilen, also knapp 23 Kilometer, vom Newark Liberty International Airport entfernt, an dem ich aus North Carolina kommend, gelandet bin. Zweiter Vorteil: Das Hotel liegt lediglich eine Meile vom "MetLife"-Stadium in East Rutherford entfernt, das bei der WM New York New Jersey Stadium – also Sponsor-frei – heißen muss. Coole Sache, dachte ich mir. Man spart sich weite Fahrten, lange Staus, teure Taxi- oder Uber-Rechnungen und viel, viel Zeit. Und ein hübscher Spaziergang zum Stadion hat noch keinem geschadet.

Dann die böse Überraschung: Laut meines Hotels ist es erstens illegal, zweitens gefährlich – interessante Reihenfolge – zu Fuß rüberzugehen. Angeblich wären bestimmte Straßen am Spieltag gesperrt, war mir zu heikel. Habe mir also ein Uber bestellen müssen. Kostenpunkt: 11,95 Dollar plus Trinkgeld. Komplett genervte Kollegen berichteten von eineinhalbstündigen Uber-Fahrten von Manhattan aus. Kostenpunkt: 90 bis über 100 Dollar.

Ihr Patrick Strasser

Viel Blech, wenig Charme, kein Dach

Stolze 98 Dollar sollte das Zugticket von Manhattan aus ins nur elf Meilen entfernte WM-Stadion in East Rutherford/New Jersey kosten, für Hin- und Rückfahrt zusammen. Zum Vergleich: Sonst zahlt man für eine normale Fahrt mit der Metro in New York City drei Dollar. Diesen Wucher und ebenso den Stress in einer vollen Bahn wollte ich mir ersparen vor dem Spiel zwischen Norwegen und Senegal, daher habe mir eine Alternative gesucht. Und was zunächst komisch klingt, war wirklich so: Die Fifa hat mir geholfen.

In allen WM-Spielorten hat der Weltverband Shuttle-Busse organisiert, die Journalisten kostenlos von verschiedenen Medienhotels zu den Stadien bringen. Eine gute Sache. Allerdings hatte ich gehört, dass das Gedränge vor so mancher Partie riesig war an den Treffpunkten, nicht jeder soll dann auch einen Platz im Bus bekommen haben.

Ich habe es trotzdem probiert – und hatte Glück. Der Bus in der Nähe des Times Square war zwar bis auf den letzten Platz voll, aber es lief alles geordnet und pünktlich ab, in gut 30 Minuten brachte uns der Busfahrer bei sintflutartigen Regenfällen sicher vor die Tore des Finalstadions. Dass dann noch ein paar Meter im Sprint durch die Nässe zurückzulegen waren – geschenkt.

Eigenwilliger Charme: Das MetLife Stadium in East Rutherford © Maximilian Koch

3.580 Euro für das Finale pro Karte

In der Press Box, wo wir anders als im Stadion in Toronto leider wieder hinter Glasscheiben saßen und die Stimmung nur gedämpft mitbekamen, gab es diesmal neben Kaffee sogar Wasser kostenlos. Danke, Gianni! Man darf die Fifa und ihren Präsidenten Infantino auch mal loben, viele Gelegenheiten dazu gibt es ja nicht.

Und da kommen auch schon die Haken an der Sache: Die mehr als 80.000 Fans in dem Stadion mit viel Blech und wenig Charme hatten diese Möglichkeit anders als wir Medienvertreter natürlich nicht. Sie mussten die 98 Dollar zahlen oder auf Taxi beziehungsweise Uber umsteigen.

Ich habe nach dem Spiel mal in die App geschaut: Mit Uber hätte ich zu meinem Hotel schlappe 125 Euro zahlen müssen. Hinzukommen die horrenden Ticketpreise, die beim Finale am 19. Juli hier in New Jersey bei 3.580 Euro pro Karte beginnen. Und dann hat die Endspiel-Arena nicht mal ein Dach, beim Norwegen-Spiel wurden die Fans klitschnass.

Wenn ich ehrlich bin, wäre ich als Fan bei dieser WM definitiv nicht dabei. Vor allem nicht in New Jersey.

Ihr Maximilian Koch

Wenn aus Völler der Federer wird: Die KI phantasiert im DFB-Lager

Der gemeine, germanische Journalist ist ein Gewohnheitstier. Und so wiederholt sich an jedem Tag im Medienzentrum von Winston-Salem auf dem Gelände der Wake Forest Universität, vorzüglich ausgestattet für alle arbeitsrelevanten Belange, dasselbe Schauspiel. Wer sich anfangs des Turniers mal an einem der Schreibtische breitgemacht hat, der bleibt dort. Unwiderruflich. Gewohnheitsrecht quasi. Tag für Tag.

Fehlt nur noch, dass sich einige der Kollegen bei der Öffnung des Medienzentrums, rund zwei Stunden vor den Pressekonferenzen, Handtücher auf ihre "gemieteten" Plätze legen. Oder eine Laptoptasche. Sicher ist sicher. Beim täglichen, stundenlangen Blick auf all die verschiedenen Bildschirme freut man sich über humoristische Ablenkungen. Und die kommen in meinem Fall nicht nur von den lieben Kollegen, sondern auch von einer Online-Plattform, die Audio-Aufnahmen transkribiert.

Ein hilfreiches Tool, wenn es mal schnell gehen muss bei der Abschrift von Interviews, Mixed-Zonen-Gespräche oder Pressekonferenzen. Jedoch sollte man das Ergebnis der virtuell generierten Niederschrift stets noch einmal auf Richtigkeit prüfen – vor allem, was die Schreibweisen von Namen betrifft. Dazu sei dringend geraten. Allein schon aus dem puren Vergnügen.

Den Namen des Bundestrainers, Julian Nagelsmann, bekommt die Online-Seite noch fehlerfrei hin, bei so manchem Spieler regiert der urkomische Fehlerteufel. Aus "Herr Völler" wird: Herr Federer. Der Ex-Bundestrainer heißt nun Juri Love. Nadiem Amiri wurde am Montagnachmittag wahlweise mit "Herr Meyer" oder als "Nathalie" oder "Marie" transkribiert.

Der traurige Nico Schlotterbeck? Der Innenverteidiger wurde zu Schlotterweg – nun ja, passt jetzt auch. Aus Felix Nmecha wurde Felix, der Wäscher. Aber gut, er räumt ab und hält das DFB-Mittelfeld sauber. Im Tor: Arnold Neuer. Für den könnte in einem möglichen K.o.-Spiel vor allem sein Teamkollege vom FC Bayern, Michael Odyssee, gefährlich werden. Schließlich Deniz Undav, der Drei-Tore-Stürmer der Nationalelf. Was wird aus ihm? Drei Mal dürfen Sie raten: Er wurde zu: Tennis Undav.

Ihr Patrick Strasser

Massen-Yoga statt WM-Party am Times Square

Für mich ging es von Toronto direkt nach New York City. Hier trifft die deutsche Mannschaft am Donnerstag im letzten Gruppenspiel auf Ecuador – rund elf Meilen von Manhattan entfernt im MetLife Stadium in New Jersey. Ich wollte vorab schon mal checken, wie die Stimmung in der Stadt des NBA-Champions New York Knicks so ist. Um es vorwegzunehmen: Fußball ist nicht die Nummer eins.

Einige stolze Basketball-Fans laufen mit ihren blau-orangen Meisterkappen durch die Stadt. Vor den Eingängen des Madison Square Gardens stehen noch immer die Absperrungen der Meisterfeierlichkeiten. Doch auch die WM findet Beachtung, in vielen Bars und Restaurants in Manhattan laufen die Spiele auf großen Fernsehern.

Yoga mitten in Manhattan – in NY geht quasi alles. © Maximilian Koch

Spanier tippt richtig und lädt auf ein Getränk ein

Um 12 Uhr mittags habe ich mir das Spiel der Spanier gegen Saudi-Arabien in einer Sportsbar angeschaut. Neben mir saß ein Mann um die 50 am Tresen, nach dem dritten Tor der Spanier erzählte er mir, dass er auf einen Sieg mit mindestens drei Treffern Unterschied gewettet hatte – für 3.000 Dollar Einsatz. Mutig nach dem 0:0 der Iberer zum Start gegen Kap Verde. Und je länger das vierte Tor auf sich warten ließ, desto unruhiger wurde er. Letztlich ging sein Schein aber durch, er lud alle an der Bar auf ein Getränk ein. Salud!

Am frühen Abend bin ich zum Times Square gejoggt, ich dachte, dass es so stimmungsvoll weitergeht. Uruguay gegen Kap Verde hatte gerade begonnen, doch ich sah weit und breit keine Fans. Stattdessen: Hunderte Menschen, die auf ihren türkisen Gymnastik-Matten den Sonnengruß vorführten. Massen-Yoga statt WM-Party – das hatte ich so nicht erwartet.

Aber in New York kann eben alles passieren. Immer und überall.

Ihr Maximilian Koch

Eishockey-Finale trifft Fußball-WM

Toronto ist eine Eishockey-Stadt. Die Winter hier in der Provinz Ontario sind kalt, dank der Lage am Lake Ontario allerdings milder als im Rest Kanadas. Dennoch kann es schon mal zapfige Minusgrade haben, an extremen Tagen bis zu minus 20 Grad. Letztmals fror der Ontariosee im Februar 1934 vollständig zu – aber selbst im großen Schneesturm von 1977 nicht.

Zurück zum Sport: 13 Mal haben die Toronto Maple Leafs in ihrer Franchise-Geschichte den Stanley Cup gewonnen, also die NHL. Der letzte Titelgewinn ist jedoch noch zehn Jahre länger her als der gewaltige Schneesturm ("The Blizzard of ‘77").



Die Maple Leafs tragen ihre Heimspiele in der Scotiabank Arena, mitten in der Stadt am Union Square gelegen, aus. In deren Farmteam Toronto Marlies dürfen Nachwuchstalente Ersatzspieler des NHL-Hauptteams ran. Die Marlies spielen in der American Hockey League (AHL), der zweithöchsten Eishockey-Profiliga in Nordamerika. Austragungsstätte: das kleinere Coca-Cola-Coliseum.

Coca-Cola-Coliseum liegt direkt neben dem Toronto Stadium

Diese Arena liegt direkt, wirklich einen Stein- bzw. Puckwurf, neben dem "Toronto Stadium", dem Spielort der deutschen Nationalmannschaft im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste – zugleich das erste Stadion des Landes, das ausschließlich für Fußball gebaut wurde.

Und so begab es sich, dass am Freitagabend, mitten im Hochsommer, zahlreiche Fans in Eishockey-Trikots die S-Bahn Station "Exhibition" bevölkerten, um zur Arena zu pilgern. Was ein schöner, bunter Kontrast. Die "Hockey"-Fans in kurzen Hosen genossen die Abendsonne und später das Match gegen die Chicago Wolfes, Spiel fünf der AHL Playoff-Finals – immerhin vor 8.682 Fans.

In den Sport-Bars der Stadt lief an jenem Abend natürlich hauptsächlich die WM-Partie Brasilien gegen Haiti. Aber als es im letzten Drittel beim Eishockey immer spannender wurde, versammelten sich in unserem abendlichen Büro, der "Left Field Brewery" (ähem – bitte nicht googeln) immer mehr Leute vor dem Bildschirm, auf dem Hockey lief. War spannender als Fußball. Auch für mich als Eishockey-Fan (Grüße gehen raus an den EHC Red Bull München) 0:2-Rückstand, dann gedreht auf 4:2, Endstand 4:3. Freibier?! Gab’s leider trotzdem nicht. Warum auch? Im Büro. . .

Ihr Patrick Strasser

WM-Quartier in der alten Tabak-Hauptstadt

Für alle Raucher ist Winston-Salem ein geradezu nostalgischer Ort. Hier baute einst der legendäre Richard Joshua Reynolds seine Firma auf, die R. J. Reynolds Tobacco Company. Der Geschäftsmann, der 1850 geboren wurde und 1918 starb, avancierte zu einem der reichsten Menschen der Gegend – und zu einer Ikone der Tabakindustrie.

Seine Marke Camel wurde weltbekannt, es war die erste Zigarette überhaupt mit einer komplett amerikanischen Mischung. Zuvor konzentrierte sich Reynolds auf Schnupf- und Kautabak, insgesamt produzierte er fast 100 verschiedene Marken. Auch Lucky Strike, Winston und Pall-Mall gehören dazu. 2017 wurde die Holding von der British American Tobacco Plc. aufgekauft – für 50 Milliarden Dollar.

Alte Fabrik: Die Schlote stechen hervor. © Maximilian Koch

In der früheren "Tabak-Hauptstadt der Welt", wie die Stadt Winston-Salem selbst über sich schreibt, sind heute noch viele Spuren von R. J. Reynolds zu sehen. Es gibt den Reynolds Park, einen nach ihm benannten Golfplatz, eine Kirche, die Reynolds Road, sogar eine Tierklinik und ein Museum. Und natürlich die alte Fabrik mit den beiden großen Türmen in Backsteinfarben mitten in der Innenstadt. Noch heute ist die R. J. Reynolds Tobacco Company der zweitgrößte Tabakwarenhersteller der USA, mittlerweile wurde die Produktion etwa 15 Meilen vor die Tore der Stadt verlegt, der leicht süßliche Duft hat sich aus dem Zentrum verzogen. Doch der Mythos ist geblieben.

Im vergangenen Winter wurde im Bailey Park nahe der alten Produktionsstätte ein fast fünf Meter großes leuchtendes Dromedar aufgestellt, das an die Marke Camel erinnern sollte und schnell zu einer Touristen-Attraktion wurde. Das wollte ich mir natürlich anschauen und bin mit einem Kollegen hingefahren. Vergeblich. Das Tier wurde inzwischen abgebaut. Auf den Schock haben wir eine Menthol-Zigarette geraucht – die hatte einst ein gewisser R. J. Reynolds erfunden.

Ihr Maximilian Koch

Leben eines Reporters in Winston-Salem: Kein Auto, kein Burger

Wer sich in Winston-Salem fortbewegen will, dem bleibt eigentlich nur der Mietwagen. Von meinem Hotel würde ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln gar nicht zum DFB-Quartier auf dem Gelände der Wake Forest University kommen, das Angebot an Bussen ist arg begrenzt. Laufen könnte ich – schlappe anderthalb Stunden. Aber das wäre an der Hauptstraße lebensgefährlich.

Mit erlaubten 65 Meilen pro Stunde (und oft mehr) brettern die Trucks, Pickups und SUVs die nicht immer ebenen Straßen entlang. Nur vereinzelt sieht man hier mal einen Menschen zu Fuß, Bürgersteige sind rar. Ein Fahrradfahrer ist mir noch nicht begegnet.

Spritpreise im Vergleich zu Deutschland sehr günstig

Dass die Auto-Nachfrage hoch ist, erkennt man auch an der Umgebung neben den Straßen. Eine Waschanlage reiht sich an die nächste, es gibt viele Tankstellen, Werkstätten, Autohäuser. Der Spritpreis liegt aktuell bei 1,18 Dollar pro Liter. Das ist im Vergleich zu Deutschland sehr günstig, für US-Verhältnisse aber deutlich teurer als vor dem Iran-Krieg. Das hält die Amerikaner freilich nicht davon ab, mit dem Auto zu fahren. Es ist in den eher ländlichen Regionen wie in Winston-Salem alternativlos – wenn man mal vom Uni-Campus und den Straßen in Downtown mit Restaurants, Bars und Geschäften absieht. Doch auch da werden kurze Strecken mit dem Auto zurückgelegt.

Und so passt man sich schnell an. Zum fantastischen Burger-Laden „Dairi-O“ auf der anderen Seite der Hauptstraße würde ich normalerweise laufen, es sind keine 800 Meter. Doch es wurde schlicht keine Ampel gebaut, um die Straße zu überqueren. Also setze ich mich in meinen knallblauen Jeep und fahre schnell rüber, höchstens zwei Minuten Fahrt sind das. Ein bisschen quält mich mein Gewissen bei so viel Bequemlichkeit. Aber nur bis zum ersten Bissen, dann fühle ich mich irgendwie heimisch. Hier kommt jeder mit seinem großen Wagen hin und isst einen großen Burger. Wir, die Auto-Gemeinde von Winston-Salem.

Ihr Maximilian Koch

17. Weltmeisterschaft als Reporter: Legende am Laptop in Nordamerika unterwegs

Es gibt ja so allerlei Hilfsmittel, die man sich mittlerweile zu eigen machen kann bei der Arbeit in der digitalen Welt – ob am Handy oder am Laptop. Gerade für Journalisten. Das Smartphone ist heutzutage der mobile Schreibtisch des Menschen. Neulich habe ich meinem achtjährigen Sohn aufgezählt, was man früher – ich bin ein Kind der 70er – alles auf eine Reise hätte mitnehmen müssen. Der digitale Tausendsassa, der ab und an mit Strom gefüttert werden muss (wie bei der Spezies Mensch: je älter, desto häufiger und mehr), erspart eine Menge Schlepperei.

Als da wären, um nur einige zu nennen: Eine Fotokamera, eine Videokamera. Ein Diktiergerät. Stifte und Papier. Und wer etwas niedergeschrieben hatte, brauchte im Gepäck noch Platz wahlweise für einen Drucker, ein Faxgerät oder eben Briefpapier, Umschläge und Briefmarken. Dazu eine mündliche Auskunft von Einheimischen, wo sich das lokale Postamt befindet.

Hartmut Scherzer bereits bei der WM 1962 dabei

Navigations-APPs? Google Maps? Nix da – Landkarten! Haptische Routenplaner, dieses verfluchte Zeug! Diese Falk- oder ADAC-Pläne, die man einmal aufgefaltet hat und danach nie wieder zusammengelegt bekam. Meist wurden sie bei zu häufiger Beanspruchung zerrissen. Der Mehrwert: Man erhielt gratis ein Puzzle aus einzelnen Seiten. Hervorragend geeignet für einen zünftigen Streit im Familienkreis. That’s entertainment.

Warum ich auf all das komme? Mein geschätzter Kollege Hartmut Scherzer, auch als AZ-Autor in unserem Team, arbeitet aktuell bei seiner 17. (!!!) Weltmeisterschaft. In Houston feierte der agile Reporter seinen 88. Geburtstag, der DFB samt Bundestrainer Julian Nagelsmann gratulierten zu Beginn einer Pressekonferenz. Schon oft hat mir Hartmut, die Legende, von seiner ersten WM 1962 in Chile erzählt. Im Gepäck hatte er: eine gefühlt tonnenschwere Reiseschreibmaschine und einen Chile-Atlas. Von Frankfurt aus flog er mit großem Unbehagen nach Südamerika. Wie sieht mein Quartier vor Ort eigentlich aus? Wie komme ich denn dort hin? Und kann ich, wenn es gut läuft, aus dem Hotel überhaupt nach Hause telefonieren? Vom Festnetz-Telefon. Andere Zeiten... Respekt!

Ihr Patrick Strasser

Wiesn-Preise bei WM: Die Fifa presst alles raus

Im Flughafen George Bush International in Houston werden die Fans aus aller Welt sehr freundlich begrüßt. Große bunte Fußbälle sind auf die Fensterscheiben an den Gates geklebt worden, dazu Portraits von Spielern und der Schriftzug "We are 26 – Houston".

Die Stadt ist stolz, WM-Spielort zu sein. Das merkt man den Menschen hier in Gesprächen an – auch wenn nicht alle etwas mit "Soccer" anfangen können. Mein Taxifahrer Andy fand die Partien bislang ziemlich "langweilig" – mit Ausnahme des 7:1 der deutschen Elf gegen Curaçao: "Musiala ist ein Freak“, sagt er voller Bewunderung. Sonst geht er zum Basketball, zu den Rockets.

Wasser kostet für Reporter im Stadion

Auch die Fifa ist am Flughafen präsent. Einige Sponsoren haben ihre Stände aufgebaut, an Automaten mit Fifa-Schriftzug kann man sich Kappen, Trinkflaschen und Schlüsselanhänger kaufen – damit die Kasse von Gianni Infantino noch ein bisschen voller wird.

Der Weltverband und sein umstrittener Präsident nehmen es wirklich, wo sie es kriegen können. Im Medienbereich des NRG Stadiums sind die Kühlschränke leer geräumt, die Wasserspender zugedreht – trotz mehr als 30 Grad draußen und weiten Wegen rund um Stadion. Für drei Dollar bekommt man eine Flasche Wasser, ein Sandwich kostet fast zehn Dollar. Immerhin: Kaffee und Tee gibt es kostenlos.

Die Preise für Fans beim WM-Spiel in Houston. © Maximilian Koch

Wasser kostet für die Fans 6,35 Dollar

Das alles ist kein Vergleich zu dem, was die Fans zahlen müssen. Eine Flasche Wasser kostet 6,35 Dollar, ein Bier zwischen 14 und 18 Dollar, ein Hotdog 8,99, ein Stück Pizza 12,95. Wiesn-Preise bei der WM.

Vielleicht auch deshalb war das NRG Stadium beim Deutschland-Spiel gegen Curacao nicht ausverkauft. Neben den hohen Ticketpreisen sind die Kosten im Stadion schlicht übertrieben. Zum Vergleich: In Houston Downtown lag der Bierpreis für ein erstklassiges Modelo vom Fass bei sieben Dollar.

Die Fifa presst alles raus. Im Sinne des Fußballs und der Fans ist das nicht.

Ihr Maximilian Koch

Ein volle Hütte Reporter

Die WM-Stimmung bislang? Nun, ja. Sagen wir: ausbaufähig. Ein Bar-Besitzer lockte uns in Winston-Salem mit dem Versprechen, dass "die Hütte voll" sein würde: "Es kommen 500 Mexikaner, die brennen auf die WM!" Das klang sehr gut – am Ende waren beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika vielleicht 50 Menschen in der riesigen Halle mit mehreren Fernsehern und Leinwänden. Und davon 20 Reporter aus Deutschland.

Texaner sind laut und emotional

Bei der ersten Partie der USA gegen Paraguay füllten sich die Pubs schon deutlich mehr, doch es war zu spüren: Viele Sportfans hierzulande fokussieren sich – genauso wie die TV-Sender übrigens – auf die spannenden Finalserien im Basketball (NBA) und Eishockey (NHL), die klassischen "US-Sportarten". Ob die Soccer-Euphorie noch kommt? Zum Glück geht’s jetzt nach Houston!

Die Texaner sind traditionell sehr laut und emotional, wenn Sportevents anstehen. Ich freue mich schon auf die Barbecue-Partys vor dem NRG Stadium, wo sonst die Footballer der Houston Texans spielen. Bereits vier, fünf Stunden vor Spielbeginn wird hier vor den Autos und Pickups beim klassischen Tailgaiting gegrillt und gefeiert, das soll bei der Begegnung zwischen Deutschland und Curaçao nicht anders sein. Mal sehen, ob es dann auch so kommt.

Es wird Zeit für WM-Stimmung

Es wird jetzt auch mal Zeit für feurige WM-Stimmung in den USA. Jetzt, da das XXL-Soccer-Turnier so richtig Fahrt aufnimmt.

Ihr Maximilian Koch

"Dancing Kenny" und der Brief von Obama

Der Film-Klassiker Dirty Dancing von 1987 ist weltberühmt. Patrick Swayze und Jennifer Grey schrieben mit ihrer Hebefigur Filmgeschichte. Obwohl der Film in den Catskill Mountains in New York spielt, wurden viele der ikonischen Szenen hier in North Carolina gedreht – in der aktuellen Wahlheimat der deutschen Nationalmannschaft während dieser WM. Die Hauptdrehorte für Dirty Dancing befanden sich in Lake Lure und der umliegenden Region im Rutherford County.

Kenny erkennt man an der Warnweste

Ob ich die Originalschauplätze mal besuche? Je nach Verkehr auf den Highways sind es von Winston-Salem, dem Ort des DFB-Basecamp, zwischen zwei und zweieinhalb Stunden Fahrt. Für hiesige Verhältnisse und Entfernungen ein Katzensprung. Dancing Kenny war noch nicht vor Ort. Sollte er aber mal. Denn Kenny gilt in Winston-Salem als lokale Berühmtheit, obwohl er aus dem Nachbarort Kernersville stammt.

Es ist ein Privileg, den Mann auf einem Nachmittagsspaziergang durch Downtown zu treffen – das wird einem im Gespräch schnell klar. Kenny wirkt zunächst unheimlich happy, Reporter aus Deutschland zu treffen, da er "excited" ist, dass die Nationalelf in seiner Heimat North Carolina untergekommen ist. Sein Job? Auf Highways oder in der Stadt versucht er in einer neon-gelben Warnweste mit Werbeschildern, Vorbeifahrende oder Passanten in bestimmte Shops zu lotsen.

Ein Star in Winston-Salem: Dancing Kenny. © Patrick Strasser

Kenny hofft auf Ruhm durch deutsche Medien

Weil er – was einen im Rückblick verwundert – zunächst schüchtern wirkt, muss er sich von einer Bekannten überreden lassen, über sein Talent zu sprechen. Kenny ist Tänzer, nicht irgendeiner. Er ist "Dancing Kenny". Voller Stolz zeigt er auf seinem Handy einen TV-Beitrag von vor ein paar Jahren, der über ihn gedreht wurde. Angeblich habe er einst, so erzählt er, einen Brief voller Anerkennung aus dem Weißen Haus bekommen – von Barack Obama, kein Wunder.

Und jetzt kommt der Fame, der Ruhm, dazu, den ihm deutsche Medien geben. Hofft Kenny. Und dann lässt er sich am helllichten Tag in der Fourth Street nicht zweimal bitten. Schnelle Drehungen, die Füße steppen, die Arme fliegen. Gute Moves, guter Vibe. Fast schon Moonwalk-mäßig. Michael Jackson wäre sicher stolz auf ihn. Patrick Swayze sowieso.

Ihr Patrick Strasser