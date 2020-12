Wiesinger über "Club"-Rettung: "Enkelkindern erzählen"

Der damalige Interimstrainer Michael Wiesinger bekommt beim Gedanken an die Rettung des 1. FC Nürnberg in der Relegation im Sommer noch immer eine Gänsehaut. "Die Momente, die ich da in knapp zehn Tagen erlebt habe, werde ich nie vergessen, das war einzigartig", sagte der "Club"-Nachwuchschef in einem auf der Homepage des fränkischen Fußball-Zweitligisten veröffentlichten Interview.

30. Dezember 2020 - 11:31 Uhr | dpa

Der Nürnberger Trainer Michael Wiesinger verfolgt den Spielverlauf. © Daniel Karmann/dpa