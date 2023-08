Werder-Trainer unbeeindruckt von möglichem Kane-Transfer

Werder Bremens Trainer Ole Werner hat sich unbeeindruckt vom möglichen Transfer von Harry Kane zum Liga-Konkurrenten Bayern München gezeigt. "Grundsätzlich ist es jetzt nichts, was bei mir wahnsinnig viele Emotionen auslöst", sagte der 35-Jährige am Donnerstag. Zum Saison-Auftakt in der Fußball-Bundesliga am 18. August (20.30 Uhr/Sat1) empfangen die Hanseaten den deutschen Rekordmeister - und damit im Falle eines Kane-Transfers nach München auch den englischen Top-Stürmer.

10. August 2023 - 14:58 Uhr | dpa

Werder Trainer Ole Werner schaut seinen Spielern beim Training zu. © Carmen Jaspersen/dpa