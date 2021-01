Werder hofft auf Rashica-Rückkehr gegen FC Augsburg

Bremen

Offensivspieler Milot Rashica könnte im Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) sein Comeback für Werder Bremen geben. "Milot ist Stand jetzt ein Kandidat für das Augsburg-Spiel", sagte Clemens Fritz, der Leiter Profifußball beim Bundesligisten am Dienstag in einer Medienrunde. Rashica war wegen einer Sehnenverletzung im Oberschenkel ausgefallen und hatte zuletzt Ende November für die Bremer gespielt. "Wir freuen uns, dass er jetzt wieder fit ist und dass er trainieren kann", sagte Fritz. Der 24-jährige Rashica gilt als größtes Angriffs-Talent der Bremer.