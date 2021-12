Werder Bremen ohne Nicolai Rapp nach Regensburg

Werder Bremen muss im Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg auf Nicolai Rapp verzichten. Der Mittelfeldspieler hat seine Coronavirus-Infektion zwar überstanden und in dieser Woche auch schon individuell trainiert. Bei der Abschlusseinheit am Donnerstag fehlte Rapp (24) aber. Werder tritt an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim Überraschungsdritten der 2. Fußball-Bundesliga an.

09. Dezember 2021 - 15:10 Uhr | dpa

Bremens Nicolai Rapp spielt den Ball. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

