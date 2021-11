Werder Bremen hofft gegen Nürnberg auf Torjäger Ducksch

Werder Bremen hofft im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg auf einen Einsatz von Marvin Ducksch. Der Stürmer hatte zuletzt wegen Rückenproblemen pausiert. Er kehrte am Mittwoch aber wieder ins Mannschaftstraining des Fußball-Zweitligisten zurück. "Wir müssen sehen, wie er das Training am Donnerstag verkraftet. Aber es ist gut, dass er wieder dabei war", sagte Werder-Coach Markus Anfang am Mittwoch.

03. November 2021 - 13:53 Uhr | dpa

Werder hofft für die Partie beim 1. FC Nürnberg auf einen Einsatz von Marvin Ducksch. © Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild