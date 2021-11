Weitere vier Spieler zurück im Training des SV Sandhausen

Nach dem schweren Corona-Ausbruch beim SV Sandhausen nähert sich der Trainingsbetrieb des Fußball-Zweitligisten vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg wieder dem Normalzustand an. Weitere vier Spieler sowie drei Mitglieder des Trainer- und Betreuerteams dürfen ab sofort wieder am Training teilnehmen, wie der SVS am Freitag mitteilte. Bereits am Dienstag hatte ein Quintett nach zuvor ebenfalls negativen PCR-Tests wieder ins Training einsteigen können. Dennoch fehlen den Kurpfälzern derzeit noch sechs Profis, die weiter in Quarantäne sind. Neue positive Befunde habe es aber nicht gegeben, hieß es weiter.

12. November 2021 - 13:39 Uhr | dpa

Autos mit dem Vereinslogo stehen vor dem BWT-Stadion am Hardtwald. © Uwe Anspach/dpa