Weitere Ausfälle bei Greuther Fürth

Fußball-Zweitligist Fürth muss im vielleicht schon vorentscheidenden Heimspiel gegen Braunschweig auf einen wichtigen Spieler verzichten. Auch weitere Akteure fehlen.

Fürth

Greuther Fürth muss im wichtigen Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig auf Topstürmer Felix Klaus verzichten. Neben dem besten Torschützen der Kleeblätter fehlen im Abstiegsduell der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr) auch noch Jomaine Consbruch und Julian Green. Schon länger verletzt beim Tabellenletzten sind Sacha Bansé, Noah König und David Abrangao.

Klaus, der beim 0:2 in Dresden mit Knieproblemen ausgewechselt werden musste, hat für die Fürther bisher sieben Tore erzielt und acht vorbereitet. Damit war der 33-Jährige an mehr als der Hälfte der 26 Treffer der Spielvereinigung beteiligt.

Trainer: Team macht "richtig guten Eindruck"

Im ersten Zweitliga-Heimspiel des neuen Jahres gehe es um Mentalität, meinte Trainer Heiko Vogel. "Seitdem wir in dieses Jahr gestartet sind, macht die Mannschaft in den Trainingseinheiten, einen richtig guten Eindruck", sagte der 50-Jährige.

Natürlich sei man auf der einen Seite ein bisschen wütend, auf der anderen Seite ein bisschen enttäuscht, sagte Vogel. Aber er müsse die Mannschaft auch ein wenig in Schutz nehmen, weil sie es bisher nicht geschafft habe, die Trainingsleistung auf den Platz zu bringen. Gegen den Tabellen-15. Braunschweig soll nun die Wende gelingen.

Nach der bitteren Niederlage beim Tabellenvorletzten Dynamo Dresden hatte der Fürther Aufsichtsrat in einer schriftlichen Erklärung Geschäftsführer Holger Schwiewagner (48), Cheftrainer Vogel sowie Sportdirektor Stephan Fürstner (38) den Rücken gestärkt. Das sei, sagte Vogel, in der Mannschaft und bei ihm "kein Thema" gewesen.