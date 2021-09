Weinzierls deutliche Ansage an Augsburgs Profis

Trainer Markus Weinzierl hat von seiner Mannschaft nach dem ernüchternden Auftritt beim 0:3 in Freiburg eine deutliche Reaktion im schweren Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund gefordert. "Wir haben es deutlich angesprochen. Es darf uns nicht wieder passieren, dass wir so eine Leistung abliefern", sagte Weinzierl vor dem 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Um gegen den BVB am Samstag (15.30 Uhr) bestehen zu können, "brauchen wir unsere beste Leistung und müssen als Mannschaft funktionieren", sagte der FCA-Coach.

30. September 2021 - 15:29 Uhr | dpa

Trainer Markus Weinzierl. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Augsburg Der Tabellen-15. muss beim BVB womöglich auf zwei Leistungsträger in der Offensive verzichten. Florian Niederlechner klagt wieder über Adduktorenprobleme, André Hahn war erkrankt. Sie stünden "auf der Kippe", sagte Weinzierl zu den Einsatzchancen des Duos. Innenverteidiger Felix Uduokhai und Angreifer Alfred Finnbogason fallen weiterhin aus. In den Kader könnte immerhin Mittelfeldspieler Jan Moravek nach einer Muskelverletzung zurückkehren. Bei Außenverteidiger Iago hängt ein Einsatz davon ab, welche Schmerzen dem Brasilianer seine Schulterblessur noch bereitet. "Zu punkten ist die Aufgabe und wäre wunderbar", sagte Weinzierl, auch wenn er wisse, dass den FCA unabhängig von einem Mitwirken von Torjäger Erling Haaland beim BVB "ein sehr starker Gegner" erwarte. © dpa-infocom, dpa:210930-99-429525/2