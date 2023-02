Weinzierls besonderes Spiel gegen Regensburg: Appell an Fans

Für Trainer Markus Weinzierl ist das Abstiegskampf-Duell des 1. FC Nürnberg mit dem SSV Jahn Regensburg in der 2. Fußball-Bundesliga auch wegen seiner persönlichen Vergangenheit eine Partie mit besonderer Brisanz. "Ich war zehn Jahre in Regensburg als Spieler, auch als Co-Trainer. Ich bin dort die ersten Schritte gegangen und habe die Chance bekommen, dort Cheftrainer zu werden. Es liegt in meiner Heimat", sagte Weinzierl am Freitag und schloss: "Das ist kein normaler Zweitligist für mich. Aber am Samstag werden die Freundschaften beiseitegelegt. Es geht darum, die Punkte zu holen."

10. Februar 2023 - 11:47 Uhr | dpa

Der Nürnberger Trainer Markus Weinzierl steht am Spielfeldrand. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild