Weinzierl gibt sein Debüt als Trainer des 1. FC Nürnberg

Markus Weinzierl gibt sein Debüt als Trainer des 1. FC Nürnberg. Der Nachfolger von Robert Klauß steht im Heimspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel erstmals für die Franken an der Seitenlinie. Der frühere Coach des FC Augsburg soll den "Club" in der Tabelle wieder nach oben führen.

08. Oktober 2022 - 18:36 Uhr | dpa

Markus Weinzierl, neuer Trainer des 1. FC Nürnberg. © Jan Woitas/dpa/Archivbild