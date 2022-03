Weinzierl findet Magath-Comeback spannend

Augsburgs Trainer Markus Weinzierl findet das Comeback von Felix Magath in der Fußball-Bundesliga sehr spannend und glaubt durch den neuen Coach von Hertha BSC an zusätzliche Brisanz im Abstiegskampf. "Hertha ist der Big-City-Club und hat jetzt einen Big Trainer", sagte Weinzierl am Donnerstag zur Verpflichtung des 68 Jahre alten Magath beim Tabellenvorletzten.

17. März 2022 - 14:25 Uhr | dpa

Trainer Markus Weinzierl von Augsburg applaudiert. © Matthias Balk/dpa/Archivbild