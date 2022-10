Weinzierl bejubelt ersten Sieg als "Club"-Coach

Markus Weinzierl pustete nach dem erlösenden Schlusspfiff mehrmals tief durch und strich sich mit der Hand über die Stirn. Der 47 Jahre alte Trainer konnte in seinem zweiten Spiel mit dem 1. FC Nürnberg den ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga bejubeln. Eine Woche nach dem 2:3 im Heimspiel gegen Holstein Kiel freute sich der am Spielfeldrand engagiert coachende Weinzierl am Samstag über ein hart erkämpftes 1:0 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf.

15. Oktober 2022 - 15:40 Uhr | dpa

Der Nürnberger Trainer Markus Weinzierl verfolgt das Spiel gegen Düsseldorf. © Roland Weihrauch/dpa