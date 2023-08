Wehen Wiesbaden verliert erstmals - KSC rückt vor

In der zweiten Liga verliert Aufsteiger Wehen Wiesbaden am vierten Spieltag erstmals. Magdeburg holt auf St. Pauli einen Punkt und der KSC rückt in der Tabelle vor.

27. August 2023 - 15:39 Uhr | dpa

Schiedsrichter Martin Petersen (M) zeigt dem Nürnberger Ahmet Gürleyen (hinten) die rote Karte. © Daniel Karmann/dpa