Weggang während Saison: Chefcoach Wimmer verlässt den Jahn

Nach nicht einmal einem Jahr zieht es Regensburg-Coach Wimmer schon wieder weg aus der Oberpfalz. Er wechselt als Co-Trainer in die 2. Liga. Wer ihm beim Jahn nachfolgt, das ist noch offen.

Regensburg

Chefcoach Michael Wimmer verlässt den SSV Jahn Regensburg überraschend während der laufenden Saison in der 3. Liga. Der 45-Jährige geht mit sofortiger Wirkung in die 2. Fußball-Bundesliga und wird dort Co-Trainer bei Holstein Kiel. Das gaben beide Vereine bekannt.

Wimmer hatte den Jahn nach dem Abstieg im vorigen Sommer übernommen und nach einem komplizierten Saisonstart samt unglücklichem Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Köln einigermaßen stabilisiert. Zehn Spieltage vor Schluss haben die Oberpfälzer elf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Im Toto-Pokal stehen sie im Halbfinale gegen 1860 München.

Suche nach Nachfolger hat beim Jahn begonnen

Nach dem Weggang des gebürtigen Dingolfingers übernimmt vorübergehend Co-Trainer Munier Raychouni das Training der Profis vor dem anstehenden Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken am Samstag (14.00 Uhr). Die Vereinsbosse kündigten an, schnellstmöglich einen Nachfolger zu suchen.

"Michael Wimmer ist im Laufe der Rückrunde wiederholt mit dem Wunsch auf den SSV Jahn zugekommen, den Verein verlassen zu dürfen, um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen. Der SSV Jahn hat diesem Wunsch schlussendlich entsprochen und den Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst", teilte Geschäftsführer Philipp Hausner mit.

Wimmers Wiedersehen mit Cheftrainer Tim Walter

"Ich hatte hier beim SSV eine intensive, herausfordernde und auch ganz besondere Zeit. Ich bin stolz und dankbar zugleich, dass wir uns nach der schwierigen Phase zu Saisonbeginn erfolgreich stabilisieren konnten und zuletzt wichtige Punkte geholt haben", wurde Wimmer zitiert.

In Kiel wird er nun Assistent von Cheftrainer Tim Walter - die beiden hatten bereits beim VfB Stuttgart zusammengearbeitet. Walter hatte die Norddeutschen Ende Februar als Nachfolger von Marcel Rapp übernommen, rutschte mit dem Team aber am Wochenende auf einen Abstiegsplatz.