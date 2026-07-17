Wechsel nach Polen perfekt: Fürth gibt Dietz ab

Maximilian Dietz verlässt Fürth und spielt künftig für Gornik Zabrze. Der Spieler hatte den Wunsch hinterlegt, sich zu verändern. Bei seinem neuen Club ist Ex-Weltmeister Lukas Podolski mit an Bord.

Maximilian Dietz verlässt den Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Der 24-Jährige schließt sich Gornik Zabrze an. Beim polnischen Erstligisten war Ende des vergangenen Jahres Ex-Weltmeister Lukas Podolski als zweitgrößter Anteilseigner eingestiegen. Details zu den Ablösemodalitäten nannten die Fürther nicht. Dietz hatte seit 2022 für die Fürther gespielt.

"Maxi hatte den ausdrücklichen Wunsch, sich in diesem Sommer zu verändern. Um einen Wechsel zu realisieren, haben wir die Gespräche mit Gornik aufgenommen und uns am Ende auf eine für uns tragbare Lösung verständigt", sagte Sport-Geschäftsführer Daniel Meyer.