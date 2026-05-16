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Wagners Zukunft beim 1. FC Köln bleibt ungewiss

Bleibt René Wagner Trainer des 1. FC Köln? Er hat das Saisonziel erreicht, doch ob er über die Saison hinaus bleibt, ist offen. Kapitän Schwäbe macht sich stark für seinen Coach.
dpa |
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René Wagner bei der Niederlage in München. Darf er weitermachen in Köln?
René Wagner bei der Niederlage in München. Darf er weitermachen in Köln? © Tom Weller/dpa
München

Ob René Wagner beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln über die Saison hinaus Trainer bleibt, ist nach dem letzten Saisonspiel bei Meister Bayern München offen geblieben. Der 53-Jährige war Ende März bei den Kölnern auf den entlassenen Lukas Kwasniok gefolgt. Zwar hatte er es geschafft, den FC in seinen sieben Spielen in der Liga zu halten und somit das Saisonziel erfüllt, doch eine Jobgarantie ist der Klassenerhalt nicht. 

"Wenn das so sein sollte, dass ich es machen darf, dann mache ich mir genau dann Gedanken", antwortete Wagner nach dem 1:5 in München gegen die Bayern auf die Frage, welche weitere Ziele er mit dem FC verfolge. Erstmal brauchen wir jetzt ein Zeichen vom Verein, oder ich muss auch mit Thomas sprechen", führte er weiter aus. Ein Gespräch mit Kölns Geschäftsführer Thomas Kessler soll laut Wagner in Kürze stattfinden. 

Fürsprecher Schwäbe 

Kapitän Marvin Schwäbe positionierte sich nach der Niederlage für seinen Trainer: "Er hat in den letzten Wochen einen guten Job gemacht, er hat eine gute Kommunikation gefunden, hat an Stellschrauben gedreht", sagte der Kölner Keeper. "Auch wenn leider die Punkte irgendwie ausgeblieben sind, hat er einen guten Job gemacht."

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