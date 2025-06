Wagners Abschied mit Ambitionen: Warum dem 37-jährigen Münchner eine große Karriere bevorsteht

Mit dem Final Four der Nations League geht für den Co-Trainer die Zeit an der Seite des Bundestrainers zu Ende - mit dem Titel in seiner Heimatstadt? Experten trauen ihm eine große Karriere zu

Patrick Strasser 04. Juni 2025 - 11:58 Uhr