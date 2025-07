Wagner und das "Baukastenprinzip" – Debüt für FCA-Neuzugang

Der FC Augsburg siegt in der Vorbereitung weiter. Erstmals steht Finn Dahmen wieder im Tor. Ein Neuzugang gibt sein Debüt.

Lustenau

Nach dem dritten Sieg im dritten Test durften sich die Fußball-Profis des FC Augsburg auf eine kurze Pause freuen. "Jetzt haben die meisten zweieinhalb Tage frei, das brauchen sie auch", sagte Trainer Sandro Wagner nach dem 2:0 (2:0) beim österreichischen Fußball-Zweitligisten SC Austria Lustenau.

Stürmer Alexis Claude-Maurice schoss den FCA mit einem Doppelpack in der 34. und 39. Minute zum Erfolg. Der vom Ligakonkurrenten FC St. Pauli gekommene offensive Flügelspieler Elias Saad gab beim Test am Samstag in der Schlussphase sein Debüt.

"Es war ein schönes Gefühl, nach so langer Zeit zu spielen", sagte Saad im Club-TV. "Es macht Bock auf jeden Fall auf mehr." Nach einer in der vergangenen Saison erlittenen Muskelverletzung war Saad langsam wieder aufgebaut worden.

Wagner: Müssen noch Muster aufbrechen

Wagner berichtete von den Fortschritten seiner neuen Mannschaft in zwei vollen Wochen. "Es war wichtig, dass die Spieler trotz Müdigkeit, trotz teilweise bewusster Überforderung in die Abläufe gekommen sind", sagte der 37-Jährige.

"Es sah absolut okay aus. Es war natürlich noch sehr viel Luft nach oben und es sind schon noch ein paar Muster drin, die wir aufbrechen müssen", analysierte Wagner. Insgesamt aber sei es bislang aber "top" gewesen. Jetzt werde in der Vorbereitung im "Baukastenprinzip" mit verschiedenen Methoden weitergearbeitet.

Vom 26. Juli an Trainingslager in Österreich

Im ersten Spiel unter Wagner hatten die Augsburger mit 9:0 beim TSV Gersthofen gewonnen. Danach hatte es einen 4:1-Erfolg beim Regionalliga-Aufsteiger FC Memmingen gegeben.

Am kommenden Freitag bestreitet die Wagner-Elf in Dillingen einen Doppeltest über jeweils 90 Minuten gegen Rot-Weiss Essen (15.00/17.00 Uhr). Einen Tag danach am 26. Juli bezieht der FCA bis 2. August ein Trainingslager im österreichischen Kollerschlag. In dessen Rahmen findet am 1. August ein weiterer Doppeltest gegen den englischen Erstligisten Crystal Palace statt.