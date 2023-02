Voss-Tecklenburg und Popp auf gemeinsamer WM-Mission

DFB-Frauen: Trainerin und Torjägerin empfinden das Länderspiel gegen Schweden als ein ganz besonderes.

In Duisburg gegen Schweden: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (links) und ihre Torjägerin Alexandra Popp kommen an den Ort zurück, an dem ihre außergewöhnliche Beziehung begann. (Archivbild)

Für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (MVT) ist das Duell gegen Schweden am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) das erste Herantasten an die Form in diesem Jahr. In diesem wichtigen WM-Jahr.

Alexandra Popp: "Ich sehe definitiv den Titel als Zielsetzung bei uns"

Nach dem Gewinn der Vize-Europameisterschaft im Juli erlebt die Frauen-Nationalmannschaft gerade eine neue Euphorie, die - wenn es nach dem Team geht - beim Turnier in Australien und Neuseeland noch getoppt werden soll. "Ich sehe definitiv den Titel als Zielsetzung bei uns", sagte Stürmerin Alex Popp selbstbewusst.

Partie gegen Schweden als erster Gradmesser

Im ersten Härtetest auf der WM-Mission geht's gegen Schweden, die Mannschaft, die die DFB-Elf 2019 im Viertelfinale aus der WM geworfen hatte. Die Partie gegen den Fifa-Dritten soll ein erster Gradmesser sein. Sogar Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich angekündigt. Am Montag waren rund 18.000 Tickets verkauft.

Dort wird sich auch der neue Sponsor der DFB-Frauen präsentieren, der Haushaltsgeräte-Hersteller Vorwerk, bekannt für Staubsauger und den berühmten Thermomix. MVT nimmt es mit Humor. "Wir freuen uns auf Hightechgeräte, weil uns die Männer ja nicht so oft im Haushalt unterstützen. Also haben wir alle Klischees erfüllt."

Testspiel im Trainingslager unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Im Trainingslager in Marbella gab es schon ein Testspiel gegen Irland unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch das Ergebnis und Erkenntnisse aus der Partie blieben geheim.

Umso spannender wird der Test gegen Schweden - vor allem für MVT und Popp. Die 31-jährige Kapitänin bestreitet ihr 125. Länderspiel.

Voss-Tecklenburg: "Ich glaube, die Alex hat noch ein bisschen was vor"

Bundestrainerin und Torjägerin kommen an den Ort zurück, an dem ihre außergewöhnliche Beziehung begann. In Duisburg hat Popp das erste Länderspiel absolviert und dort begann 2008 auch ihre Bundesliga-Karriere. Ihre Trainerin damals: Voss-Tecklenburg. Für die bekannteste deutsche Fußballerin Popp sei die Zeit in Duisburg "sehr speziell" gewesen.

"Sie ist seitdem extrem gewachsen", sagte MVT. "Ich glaube, die Alex hat noch ein bisschen was vor." Den WM-Titel gewinnen, zum Beispiel.