Vorfreude auf Pokal-"Bonusspiel": "Werden alles rausfeuern"

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth liebäugelt trotz Personalsorgen in der Defensive im Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen mit einer Überraschung. "Das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Wir freuen uns drauf und werden alles rausfeuern, um einen großen Kampf zu liefern", sagte Trainer Stefan Leitl am Tag vor der Partie am Dienstag (20.45 Uhr/Sky).

01. Februar 2021 - 14:31 Uhr | dpa

Der Fürther Trainer Stefan Leitl gestikuliert am Spielfeldrand. © Daniel Karmann/dpa/Aktuell