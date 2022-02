Vor Spiel in Fürth: Hertha-Training ohne kranken Kempf

Marc Oliver Kempf hat am ersten Training von Hertha BSC in dieser Woche nicht teilnehmen können. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist mitteilte, fehlte der kürzlich verpflichtete Innenverteidiger am Dienstag wegen einer nicht näher beschriebenen Erkrankung.

08. Februar 2022 - 12:55 Uhr | dpa