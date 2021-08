Vor Bayern-Gastspiel: Belfodil will Hertha schnell helfen

Stürmer Ishak Belfodil will sich vom Fehlstart von Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga nicht schrecken lassen. "Diese zwei verlorenen Spiele sind für mich nicht wichtig, das war nur der Start. In der Bundesliga geht alles schnell. Die Spieler und die Mannschaft haben eine gute Qualität", sagte der 29 Jahre alte Angreifer nach seinem zweiten Trainingstag beim Berliner Fußball-Bundesligisten am Mittwoch. Belfodil soll am Samstag (18.30 Uhr) beim Gastspiel beim FC Bayern München zum Aufgebot gehören.

25. August 2021 - 13:50 Uhr | dpa

Ishak Belfodil (l) und Marvin Friedrich kämpfen um den Ball. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild