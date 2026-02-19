AZ-Plus

Vogt und Bero nach langer Pause zurück im Bochumer Kader

Gegen den 1. FC Nürnberg kehren mit den Langzeitverletzten Kevin Vogt und Matus Bero zwei erfahrene Spieler zurück aufs Feld. Sie sollen dem VfL Bochum im Schneckenrennen der Tabelle Beine machen.
Kevin Vogt machte sein bislang letztes Spiel für den VfL Bochum am 27. September 2025 gegen Fortuna Düsseldorf (Archivbild).
Kevin Vogt machte sein bislang letztes Spiel für den VfL Bochum am 27. September 2025 gegen Fortuna Düsseldorf (Archivbild). © Christoph Reichwein/dpa
Bochum

Fußball-Zweitligist VfL Bochum kann im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) nach langer Zeit wieder auf seinen Innenverteidiger Kevin Vogt sowie auf seinen Mittelfeldspieler Matus Bero zurückgreifen. Vogt (34) hat nach einer Knie-OP viereinhalb Monate lang nicht mehr spielen können. Kapitän Bero (30) musste wegen Sprunggelenkproblemen zwei Monate pausieren.

"Mit seiner Erfahrung und seiner individuellen Klasse kann Kevin der Mannschaft sofort helfen", sagte der Trainer Uwe Rösler am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Bei Matus merkt man daran, wie er trainiert, dass im März Länderspiele anstehen", sagte Rösler grinsend: "Der Junge ist heiß." Bero ist slowakischer Nationalspieler. Die Slowakei spielt Ende März in den Playoffs der WM-Qualifikation gegen Kosovo.

Bochum ist zwar seit neun Spielen ungeschlagen, ist in den jüngsten sieben Spielen aber sechsmal nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Deshalb ist der Anschluss an die Spitzengruppe der Tabelle nie gelungen. Angreifer Koji Miyoshi und Abwehrspieler Philipp Strompf fehlen gegen Nürnberg gelbgesperrt.

